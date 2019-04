Monnikenwerk met een elektrische boormachine: Gentse beiaardier zet tegen Pasen nieuwe liedjes op trommel Erik De Troyer

09 april 2019

19u06 0 Gent Wie dezer dagen door de binnenstad loopt, hoort af en toe een halve versie van ‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo uit het Belfort galmen. Dat is beiaardier Kenneth Theunissen die volop bezig is met het hersteken van de trommel van de beiaard. “Ik doe exact hetzelfde als wat mijn voorgangers 360 jaar geleden al deden. Dat is uniek.”

Een week de tijd heeft Kenneth om vier nummers te programmeren op de trommel van de beiaard. Eigenlijk zijn het er zelfs maar drie, want Klokke Roeland mag als Gents volkslied gewoon blijven staan. Het is een echt monnikenwerk... maar dan met een elektrische boormachine.

“In die trommel zitten 17.600 gaatjes die elk goed zijn voor een noot. Door een ijzeren pin in die gaatjes te stoppen kan ik bepalen op welk moment welke klok klinkt. Mijn eerste taak bestond erin om de oude liedjes er af te halen. Daarvoor moest ik in de trommel kruipen en alle bouten los maken. Het is een werk waar ik een hele dag mee bezig ben. Het enige wat je moet hebben voor dit werk is geduld”, zegt Kenneth.

“Nu ben ik begonnen aan Ruimtevaarder. Ik heb het nummer op voorhand uitgetekend maar helemaal klopt dat nooit. Het begint met alles in grote lijnen klaar te zetten, maar het moeilijke werk is het fijn afstemmen. Ik zal de komende dagen honderden keren in en uit die trommel kruipen, vaak maar om de timing van één noot een beetje aan te passen. Dat zijn de momenten waarop ik mezelf beklaag dat ik beiaardier geworden ben en geen zanger”, lacht hij.

Als ik hier boven zit, speel ik voor de hele Gentse binnenstad. Als de zon dan schijnt en de terrasjes vol zitten, is dat heel bijzonder. Iedereen hoort me, maar niemand ziet mij. Beiaardier Kenneth Theunissen

De overige twee nummers die op de trommel komen zijn Bluesette van Toots Tielemans en Perfect Day van Lou Reed. Tegen Pasen moet het klaar zijn.

Geluid opnemen

“Het vervelende is dat ik van op mijn werkplaats de klokken eigenlijk niet goed kan horen. Het geluid van de trommel overstemt dat. Daarom heb ik een microfoon tussen de klokken gehangen. Met een spraakrecorder neem ik het geluid op. Zo kan ik achteraf herbeluisteren en bijsturen”, zegt Kenneth.

“Eerlijk dit is een prachtige job. Ik doe eigenlijk exact hetzelfde als mijn voorganger van 360 jaar geleden toen deze trommel hier gebouwd werd. Als ik hier boven zit, speel ik voor de hele Gentse binnenstad. Als de zon dan schijnt en de terrasjes zitten vol dan is dat heel bijzonder. Iedereen hoort me, maar niemand ziet mij. Veel mensen denken blijkbaar dat de beiaardier hele dagen boven in de toren zit om liedjes te spelen. Gelukkig is dat niet het geval. Die trommel draait de rest van het jaar volledig automatisch.”