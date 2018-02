Monden vallen open in Sint-Lievenscollege 28 februari 2018

De stad Gent schakelt deze week de studenten van de Arteveldehogeschool in om op 15 scholen een beurs rond mondzorg op poten te zetten. Via speelse trucjes leerden de kinderen op het Sint-Lievenscollege gisteren hun gebit te verzorgen. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan de tips doorgeven aan de kinderen van het eerste leerjaar. Broodnodig, want een op de vijf Gentse kinderen heeft tandbederf als ze nog maar drie jaar oud zijn, blijkt uit onderzoek. De stuurgroep Mondzorg van de stad riep de hulp in van de opleiding 'Bachelor in de Mondzorg'. In opdracht van professor Vanobbergen brachten de studenten 13 methodes in kaart voor een betere mondzorg in het basisonderwijs en maart werd uitgeroepen tot 'Maand van de Tand'. Bij een tip vielen de monden alvast open: na het ontbijt wacht je beter een half uur tot drie kwartier om je tanden te poetsen. Als je gehaast bent, poets je dus beter voor het ontbijt. (YDS)