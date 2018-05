Mogelijk hinder in containerparken door vakbondsactie 15 mei 2018

Afvalintercommunale Ivago verwacht morgen mogelijk hinder in de containerparken als gevolg van de nationale vakbondsactie in Brussel. "Waar hinder zal zijn, kunnen we op dit moment niet inschatten. We raden inwoners aan om onze communicatiekanalen te raadplegen voor ze een bezoek brengen aan het containerpark", zegt Koen Van Caimere, communicatieverantwoordelijke van Ivago. Afvalophalingen komen niet in het gedrang, want op woensdag doet Ivago geen ophalingen. Ook andere dienstverlening en de reinigingsdiensten worden mogelijk beïnvloed door de syndicale actie. De aangekondigde vakbondsactie zal wellicht ook een impact hebben op de afvalrondes in de regio Wetteren. Verko kan nu nog niet inschatten waar het afval zou kunnen blijven staan, maar stelt alles in het werk om eventuele gevolgen tot een minimum te beperken. Verko verzoekt de inwoners om eventueel niet opgehaald afval woensdagavond binnen te halen en aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort.





