Moeders van jonge baanwielrenners die debuteren op Zesdaagse: “Brand altijd een kaarsje voor hem” Yannick De Spiegeleir

15 november 2018

21u35 0 Gent Met Fabio Van Den Bossche (18) en Jules Hesters (20) telt de Zesdaagse dit jaar twee piepjonge debutanten. Langs de piste houden hun moeders hun hart vast als zoonlief in volle vaart over de piste dendert. “Mijn bezorgdheid grenst soms aan paranoia”, lacht Peggy De Geest, mama van Fabio.

Sinds september telt hij 18 lentes. Met die leeftijd is Fabio Van Den Bossche de jongste pistier ooit die zijn kans waagt bij de ‘grote jongens’. Wielrennen zit dan ook in het bloed bij de familie. Opa Willy De Geest was profwielrenner en nam in het verleden regelmatig deel aan de Zesdaagse. Vader en moeder baten in Laarne samen Verge uit: een speciaalzaak voor wielerkledij.

“Al van kindsbeen reed Fabio met een koersfietsje rond in onze zaak”, getuigt Fabio’s mama Peggy De Geest. “Hoewel ik zelf ben opgegroeid in het wielermilieu was ik er vroeger geen voorstander van dat hij wielrenner zou worden, maar op zijn achtste reed hij al de eerste keer op de piste van het Eddy Merckx-wielercentrum. Er was geen houden aan.”

Je zoon in volle snelheid zien fietsen over wegen en pistes, went nooit voor een moederhart. “Fabio heeft nog nooit iets gebroken, maar toch houd ik altijd mijn hart vast voor een incident. Bij de E3-prijs stond ik hem ooit op te wachten aan de finish, maar door een valpartij kwam hij niet door. Dan slaat de schrik wel toe. Al wil ik het gerust toegeven: soms neigt mijn bezorgdheid wat naar paranoia. Fabio zal er mij zeker ook op wijzen als ik weer eens overdrijf”, lacht Peggy. Ook Peggy’s moeder, Annie, de oma van Fabio blijft na al die jaren bezorgd om haar oogappel. “Ik heb niet anders geweten dan dat mijn man en zoon op de koersfiets zitten, maar over mijn kleinzoon ben ik nog net iets meer bezorgd. Al weet ik dat hij omringd wordt door de juiste mensen en ben ik zeer trots op wat hij presteert.”

Bij Anja Notteboom, mama van de 20-jarige Jules Hesters, klinken de getuigenissen van Peggy en Annie bekend in de oren. De mama vertoeft de hele avond in de buurt van het ‘hokje’ van haar zoon op het middenplein, samen met haar dochter Hélène, de jongere zus van Jules. “Ik draag een sjaal op de Zesdaagse. Soms gebruik ik die om voor mijn ogen te houden als ik schrik heb dat Jules iets overkomt. Bij elke wedstrijd brand ik ook een kaarsje voor mijn zoon. Als ik ga meekijken, steek ik na de wedstrijd een kaars aan. Al heb ik evenveel schrik als Hélène in de lucht hangt tijdens één van haar sessies acrogym.” Naast de schrik, overheerst ook de fierheid bij de mama en zus van Jules. “Iedereen is geïnteresseerd in zijn prestaties. Ik geef les op de Kleine Icarus hier vlakbij ’t Kuipke waar Jules ook nog school liep. Dat hij hier nu mag deelnemen aan de Zesdaagse, vlakbij zijn oude school, is natuurlijk fantastisch.”