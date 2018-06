Moderne speeltuin voor oud kasteelpark 05 juni 2018

De kinderen van deelgemeente Mariakerke kunnen voortaan hun hartje ophalen op een nieuwe, moderne speeltuin aan de ingang van het Claeys-Boùùaertpark.





Vroeger stond in het park zelf een speeltuintje, maar dat lag volgens het stadsbestuur te veel verborgen. Het speeltuintje daar is verdwenen en in de plaats komt een 'openluchtklas' voor de omliggende scholen. Bij de volkstuintjes - die aan het park grenzen en publiek toegankelijk zijn - komen nog houten figuren in de vorm van fruit waar kinderen op kunnen klauteren, maar een echte speeltuin is het niet. Het stadsbestuur van Gent bekijkt om het park beter toegankelijk te maken, onder meer voor de bewoners van het nieuwe rusthuis Zuiderlicht. Het brugje is een onoverkomelijke hindernis voor rolstoelgebruikers. (VDS)