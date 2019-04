Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: “Stad kan niets beginnen tegen autofiets” Erik De Troyer

08 april 2019

18u34 11 Gent De stad kan niets ondernemen tegen de opmerkelijke autofiets die door Gent rijdt en door de knips mag. Stefaan Streulens bouwde het ding op basis van een quadrocycle zoals die aan de kust rondrijden en twee elektromotoren.

“Het voertuig is geen fiets, maar valt onder de categorie van de ‘rijwielen’. Dat wil zeggen dat het niet sneller gaat dan 25km/u, een beetje zoals een gocart of een bierfiets”, legt schepen Filip Watteeuw (Groen) uit. “Op zich mogen die de straat op komen en hebben die inderdaad geen nummerplaat nodig. We kunnen er als stad niet tegen optreden. Het ziet er mij ook niet het meest comfortabele voertuig uit. Laat het duidelijk zijn dat dit geen oproep is naar Gentenaars om massaal te beginnen knutselen.”