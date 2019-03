Mobiliteitsonderzoek toont dat Gentenaars zich steeds ecologischer verplaatsen Extra aandacht nodig voor voetpaden Sabine Van Damme

22 maart 2019

17u56 0 Gent De Gentenaars verplaatsen zich steeds ecologischer. Dat zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw op basis van een grootschalige bevraging. “55% van de stadsgenoten verplaatst zich op een duurzame manier, 33% rijdt met de fiets.” Wat hij afleidt uit de cijfers: “We moeten nog meer inzetten op wandelaars, en dus de voetpaden verbeteren, en het openbaar vervoer moet ’s avonds langer rijden.”

De stad Gent houdt om de drie jaar een groot onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaars. 7.000 mensen werden aangeschreven, ruim 2.000 namen effectief deel aan de bevraging. Dat is statistisch gezien een sterk representatieve steekproef.

Wat blijkt uit de cijfers: slechts 1 op de 3 Gentenaars neemt nog de auto voor de ‘hoofdverplaatsingen’. In 2015 was dat nog 1 op 4. Op 6 jaar tijd is het autogebruik zelfs gedaald met 16%, en dat ten voordele van fiets, bus en tram. Bijna 1 op 3 gezinnen heeft zelfs geen eigen wagen meer, wat niet wil zeggen dat ze niet meer autorijden. Vooral in het centrum geraakt het autodelen meer en meer ingeburgerd, daar heeft zelfs de helft van de gezinnen geen eigen wagen meer.

Om te winkelen wordt steeds meer het openbaar vervoer genomen. Het aandeel van de auto om te winkelen daalde met 10%. Voor ontspanning, sport en cultuur daalde het autogebruik op drie jaar tijd van 48% naar 36%. Anderzijds worden nu wel meer kinderen naar school gebracht met de auto dan drie jaar terug.

Wat opvalt: 42% van de respondenten vindt dat de voetpaden in hun buurt slecht onderhouden zijn, buiten het centrum zegt zelfs 46% dat. “In de vorige legislatuur hebben we inspanningen voor het trottoiractieplan verdubbeld”, zegt Watteeuw. “Dat toont zich niet in de resultaten van dit onderzoek, en dat vind ik een teleurstelling. We moeten dus nog meer inzetten op wandelaars, en goed begaanbare voetpaden. Onder andere het herstellen van de steegjes past in dat kader.”

54% vindt Gent een echte fietsstad, 20% vindt dat helemaal niet. In 2015 was nog 23% niet akkoord met de stelling dat Gent een fietsstad is. “Wel weten we dat we rekening moeten houden met de nieuwe situatie, waarbij fietsers en voetgangers samen gebruik maken van de openbare weg”, zegt Watteeuw. “Er zijn veel meer fietsers, en op sommige plaatsen komt die situatie daardoor onder druk te staan. We moeten onze infrastructuur daaraan aanpassen. Al moet het gezegd worden dat het overgrote deel van de fietsers wél rekening houdt met voetgangers.”