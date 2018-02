Mobiliteitsbedrijf betaalt restwaarde PEP-toestel terug 03 februari 2018

Sinds 1 januari van dit jaar kan men in Gent geen parkeergeld meer betalen met een zogenaamd PEP-toestel. Dat is een betaalterminal die men achter de voorruit van de wagen legt om zo de enkel de geparkeerde minuten te betalen. Vooral bij bedrijven en kleine zelfstandigen die vaak rondtoeren in de stad was dat toestel populair. De afschaffing veroorzaakte wat wrevel. "Ik wist niet dat het toestel zou afgeschaft worden. Daarom heb ik in september nog 100 euro opgeladen. Plots kan ik er niet meer mee betalen en ben ik mijn geld, 22 euro kwijt", zegt hij.





Het mobiliteitsbedrijf wil echter een geste doen naar Gentenaars met een PEP-toestel. "Het klopt dat dat bedrag niet meer terug betaald werd. Maar we hebben besloten die termijn te verlengen. Iedereen die zo'n toestel bezit kan ermee naar het mobiliteitsbedrijf komen. Daar wordt de resterende waarde op het toestel uitbetaald. Het PEP-toestel gebruiken kan niet meer, tenzij men naar Geel of Antwerpen gaat waar het toestel wel nog een aanvaard betaalmiddel is", zegt schepen Filip Watteeuw. (EDG)