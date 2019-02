Mobiel parkeren stijgt in Gent, maar breekt geen potten Sabine Van Damme & Erik De Troyer

21 februari 2019

19u03 0 Gent Sinds juni 2017 kan je in Gent (opnieuw) ‘mobiel parkeren’. Dat wil zeggen dat je parkeergeld kan betalen via sms of een app. Maar in januari 2019 was nog steeds maar 11,1% van alle parkeertickets ‘mobiel’ aangekocht. Filip Watteeuw denkt dat het beter kan.

Gent was in 2008 de pionier was sms-parkeren betrof. We waren de eerste stad waar het kon, en het was ook simpel en duidelijk. Je stuurde een sms bij het begin van de parkeertijd, en een sms bij het einde, en klaar. Toch werd het systeem na anderhalf jaar afgevoerd, wegens te duur, zowel voor de stad als voor de gebruikers. Het zou tot juni 2017 duren eer we in Gent weer mobiel konden parkeren. Tegen dan was het systeem in heel wat andere steden al helemaal ingeburgerd.

En toch komt mobiel parkeren in Gent niet echt van de grond. Gent kiest er bewust voor om met meerdere aanbieders te werken, die elk eigen tarieven hanteren. Dat maakt het systeem ingewikkeld. Bovendien moet je aan de parkeerautomaten al een QR-code scannen om correcte info te vinden over het mobiel parkeren. Op die tijd heb je uiteraard al met een kaart betaald, als je daar dan toch aan die automaat staat. De stad gaat nu de contracten met de vier aanbieders die er vandaag zijn, opzeggen, om nog meer spelers aan de bak te laten komen.

Ondanks alle drempels groeit het mobiel parkeren wel gestaag. Een jaar na de invoering van het systeem werd 7,1% van alle parkeertickets mobiel aangekocht. In januari 2019 was dat al 11,1%, goed voor om en bij de 61.000 tickets. Over de hele periode – juni 2017 tot januari 2019 – werden 657.457 tickets mobiel aangekocht. “Mobiel parkeren wint duidelijk veld”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Het gaat wel trager dan verwacht. Opvallend is dat we zowel in de laatste maand als in het laatste kwartaal de hoogste stijging ooit noteren. Ik denk dat het wel nog heel wat beter kan.”