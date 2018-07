Mmm, Pierke is er nu ook om op te eten 16 juli 2018

Pierke kennen we vooral als poppenkastfiguurtje of als het typetje van Luk De Bruycker, maar voortaan kan men Pierke ook opeten. Ondernemer Marino De Raedemaecker nam een patent op de naam Pierke en lanceert nu snoepjes, chocolade, garnaalkroketten en bier onder de naam Pierke. "Voor het bier werkten we samen met stadsbrouwerij Gruut. De snoep en chocolade zullen verkocht worden bij de voornaamste verkopers van Gentse producten en snoep", zegt Marino. Alle poppentheaters die de naam Pierke gebruiken, moeten zich alvast geen zorgen maken. "Natuurlijk zullen wij niet moeilijk doen over het gebruik van de naam Pierke. We hebben Pierke niet uitgevonden hé." (EDG)