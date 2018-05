Miramiro licht tipje van programma 30 mei 2018

Op het volledige programma is het nog even wachten, maar op Dok Noord was gisteren al een glimp op te vangen van het acteertalent dat deze zomer weer zal te bewonderen zijn tijdens Miramiro in het Coyendanspark.





Het straattheaterfestival, dat elk jaar tijdens de Gentse Feesten plaatsvindt, nodigde de acteurs van Fullstop Acrobatic Theater uit om een try-out te spelen van hun nieuwe voorstelling 'Boeksoep' die deze zomer ook zal te bewonderen zijn in het Coyendanspark. Het jonglerende en acrobatische 'boekenduo' viel alvast in de smaak bij de aanwezige jeugd. Dat belooft voor de rest van de programmatie van het straattheaterfestival dat normaal morgen wordt bekendgemaakt. Meer informatie vindt je terug op www.miramiro.be. (YDS)