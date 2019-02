Minstens zes uur muziek om Sint-Anna te redden Sabine Van Damme

01 februari 2019

09u12 0 Gent Zaterdag om klokslag 12 uur start Frederik Sioen de concertmarathon op de trappen van de Sint-Annakerk. De hele namiddag, minstens tot 18 uur, zullen een heel pak muzikanten gratis spelen, voor een betere toekomst voor Sint-Anna.

De kans dat de plannen voor de Sint-Annakerk nog herbekeken worden, is klein. De kerk is toegekend aan Delhaize na een wettelijke procedure, die niet zomaar kan worden teruggedraaid. Op de gemeenteraadscommissie van dinsdag 12 februari, om 20 uur, zal er nog uitgebreid over gepraat worden.

Maar intussen geven buurtbewoners, sympathisanten en kunstenaars niet op. Nadat violist Mikhail Bresverkhni bijna een maand geleden een eenmansactie startte door dagelijks muziek te spelen op de trappen, lijken steeds meer mensen wakker te zijn geschoten. Zij willen strijden voor ‘hun’ erfgoed.

En dus organiseert het actiecomité SOS Sint-Anna een concertmarathon. Onder meer Wim Claeys komt met zijn kinderkoor De Stemband optreden, Duo Furiosa, Annalivia Bekaert, Pieter D’Hoore, Koen Van Synghel en vele anderen. Er zullen drankjes en hapjes zijn, Quatre Mains levert een piano, en zelfs een verzekeringskantoor sprong mee op de kar.

Alle info op de Facebookpagina van SOS Sint-Anna, of op zaterdagnamiddag aan de kerk zelf.