Minstens zes iPads en vijftien laptops gestolen uit basisschool: “Iedereen is geschrokken” Wouter Spillebeen

13 november 2018

13u21 0 Gent Vrije Basisschool De Boomhut in de Boomstraat in Gent is in de nacht van maandag op dinsdag geviseerd door inbrekers die het op iPads en laptops gemunt hadden. “Ze waren waarschijnlijk met veel, want ze hebben elk lokaal doorzocht”, weet Facilitair Directeur Steven Dejongh. De lessen kunnen wel doorgaan.

Toen het personeel van De Boomhut deze morgen aankwam in de school, werden ze geconfronteerd met een ravage. De hele school was overhoop gehaald door inbrekers. “De dieven zijn zowel in de nieuwbouw als in het oude gedeelte van de school binnen geweest”, vertelt Steven Dejongh. “Er was veel schade. Een aantal deuren, waaronder branddeuren, zijn gewoon ingetrapt. Ze hebben elk lokaal doorzocht, van de klaslokalen tot de leraarskamer en het secretariaat.”

Sporenonderzoek

De buit is ook niet mals. “De dieven hadden het duidelijk op ICT-materiaal gemunt en ze hebben alles meegenomen dat los zat en werkte”, zucht Dejongh. “Ze stalen minstens zes iPads en vijftien tot twintig laptops. Zo’n mobiele dragers zijn heel belangrijk voor een basisschool. Hoe groot de buit precies is, moet nog blijken uit de inventaris.”

De school stelde meteen de politie op de hoogte, die een sporenonderzoek opstartte. “Enkele lokalen zoals die van de directie, het secretariaat en de zorgcoördinator werden tijdelijk in bewaring genomen zodat de politie een sporenonderzoek kon uitvoeren. De klaslokalen werden wel snel vrijgegeven. Het schoolgebeuren was deze morgen dus verstoord, maar de lessen konden wel doorgaan”, aldus de directeur.

Financiële klap

Voordat de lessen begonnen, organiseerde de school een informatiemoment om aan de kinderen duidelijk te maken wat er gebeurd was. “Daarna werd het ook nog in de klas besproken. Dat is nodig zodat de kinderen het ook kunnen plaatsen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren erg geschrokken. Zo’n inbraak heeft zeker een effect”, duidt Dejongh.

De school hoopt nu dat de verzekering tussen komt om de financiële klap op te helpen vangen. Zo kunnen ze het ICT-materiaal snel vervangen.