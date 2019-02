Minstens 10.000 deelnemers op Gentse klimaatmars Jong en oud zij aan zij voor een beter klimaatbeleid Didier Verbaere

24 februari 2019

20u09 0 Gent Minstens 10.000 mensen stapten zondagnamiddag mee in de Gentse klimaatmars. Heel veel jonge gezinnen en jeugdbewegingen, maar ook veel studenten namen deel aan de mars die Greenpeace organiseerde. Ook een twintigtal organisaties zoals Natuurpunt en het Gentse Milieufront sloten aan. Met ludieke boodschappen roepen ze politici op voor een ander en ambitieuzer klimaatbeleid.

“Vrijwilligers van Greenpeace en heel veel andere organisaties in het Gentse hebben inspiratie opgedaan door de jongere mensen en de grote klimaatmarsen in Brussel. Ze vonden het de hoogste tijd om ook in Gent onze stem voor het klimaat te laten horen”, zegt Joerie Thijs van Greenpeace. Die oproep viel niet in dovemansoren. Op het Sint-Pietersplein verzamelden ze naar schatting 10.000 deelnemers. Jong en oud kwamen op straat voor een beter beleid.

Ook Anuna De Wever en Kyra Gantois, de klimaatmeisjes die de eerste protesten in Brussel organiseerden, waren naar Gent afgezakt. Na afloop waren ze meer dan tevreden. “We hebben nooit getwijfeld aan een grote opkomst in Gent. Dit gaat niet over spijbelende studenten, maar over onze toekomst. Die is in gevaar. We zijn blij dat er zoveel jonge mensen meelopen. Maar ook de ouderen scharen zich stilaan achter onze eisen. We gaan door tot de verkiezingen in mei. Daarna bekijken we de beloftes. Als ze ons niet aux serieus nemen, beginnen we gewoon opnieuw”, zegt Anuna.

(lees verder onder de foto’s)

De thermometer wees in de Gentse binnenstad 17 graden Celsius aan. Eén leider van de Gentse Ten Berg scouts loopt er zelfs in ontbloot bovenlijf bij. “En ik heb het niet eens koud. We zijn 24 februari. Dat is toch niet meer normaal”, zegt de jongeman. “We zijn donderdag ook gaan betogen, maar we wilden hier ook absoluut bij zijn. Om te tonen dat we ook op zondag protesteren tegen het beleid”, zegt Simeon Beeckman van Scouts Sint-Hubertus uit Merelbeke.

(lees verder onder de foto’s)

Natuurpunt voorzitter Bart van Gansbeke noemt het een onverhoopt succes. “Aanvankelijk werden er vijfduizend deelnemers verwacht. Dit zijn er minstens dubbel zoveel. Het doet deugd dat jong en oud hier vertegenwoordigd zijn. Ook onze politici doen het wat beter dan in Brussel, maar er is nog werk aan de winkel”, zegt hij. “Wij doen mee voor de toekomst van onze dochter June”, zeggen ook Steve en Rani.

(lees verder onder de foto’s)

De manifestatie eindigde rond 17.30 uur aan de stadshal op het Emile Braunplein, waar nog animatie was gepland. Mensen konden er een boodschap achterlaten in een wensput en een vergeetput, er waren speeches en muziek. De Gentse politie bevestigt in haar eerste schatting dat er zondag zowat 10.000 mensen deelnamen aan de klimaatmars in Gent. “Er waren geen incidenten”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

(lees verder onder de foto’s)