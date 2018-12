Minister Schauvliege erkent Leeuwenhof als nieuw natuurreservaat in Gent Sabine Van Damme

06 december 2018

18u37 6 Gent De voormalige zandwinningsput in Drongen, het Leeuwenhof, is nu erkend als natuurreservaat. Het Leeuwenhof is 8 hectare groot, met middenin een waterplas.

Het Leeuwenhof is eigendom van de Vlaamse Waterweg, en wordt gehuurd en beheerd door Natuurpunt. De oevers van de waterplas worden begraasd door schapen, zodat de vegetatie kort blijft. Er zijn steile zandwanden, die ook zo onderhouden worden omdat er oeverzwaluwen huizen. Voor visdieven worden netvlotjes geplaatst. Het reservaat is belangrijk voor broedende en overwinterende watervogels. In de winter zijn er verschillende soorten duikeenden aanwezig op de plas.

Die plas is te zien vanaf het uitkijkpunt, dat bereikbaar is langs de achterkant van feestzaal ‘Hof ter Beke’. Langs de plas loopt een openbare voetweg – een zogenaamde trage weg – die de verbinding maakt tussen de Beekstraat en de Rodehoedstraat. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) geeft Natuurpunt een eenmalige subsidie van 2.000 euro voor de opmaak van een beheerplan, en een jaarlijkse subsidie van 1.650 euro voor de effectieve uitvoering van het beheer.