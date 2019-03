Minister-president Bourgeois (N-VA) beschermt Woning De Zordo voorlopig als monument Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

19u06 0 Gent Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt Woning De Zordo aan de Leiekaai in Gent voorlopig als monument.

“Woning De Zordo is een totaalconcept: exterieur, interieur, aankleding en meubilair werden zorgvuldig uitgedacht door het architectenbureau Raman & Schaffrath. Het ontwerp kreeg internationale erkenning en werd vermeld in de Internationale Prijs voor Architectuur Eternit van 1980. Ondanks de beperkte perceeloppervlakte slaagden de architecten erin om met aandacht voor de privacy van de bewoners een sterke en vooral leefbare ruimtelijkheid te realiseren. Een pareltje”, zegt Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA). Na de voorlopige bescherming organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.