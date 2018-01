Minister leert over het weer in Sint-Bavo 02u51 0 Foto James Arthur Steven Caluwaerts geeft bij het weerstation uitleg aan minister Schauvliege.

De leerkrachten en leerlingen van Sint-Bavo hebben gisteren Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ontvangen om hun project rond klimaateducatie voor te stellen. Om het stadsklimaat in Gent in kaart te brengen heeft de UGent op zes locaties een weerstation geplaatst, ook in de binnentuin van de Sint-Bavohumaniora. "Binnen de richting STEM gaan de leerlingen van Sint-Bavo aan de slag met de metingen van hun weerstation. Zo ontdekken ze zelf dat Gent een hitte-eiland kan zijn. De nachtelijke temperatuurverschillen tussen het centrum van Gent en het buitengebied lopen bijvoorbeeld geregeld op tot 7 graden Celsius wat in de zomer tot bijkomende hitteproblemen kan leiden in de stad", zegt Steven Caluwaerts van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde van de UGent. "Ik kies er samen met mijn collega van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bewust voor om extra aandacht te besteden aan de CO2-reductie in scholen. Het versterken van de klimaatkennis en -vaardigheden is in dat opzicht een belangrijke factor", vult minister Schauvliege aan. (YDS)