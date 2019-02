Minister bevestigt: Sint-Pietersstation krijgt afgeslankte versie Erik De Troyer

06 februari 2019

18u18 0 Gent De plannen voor het Sint-Pietersstation worden aangepast. Zo zal er in het vernieuwde station minder commerciële ruimte zijn dan aanvankelijk gepland, en ook de overkapping wordt aangepast waardoor niet langer het hele station overdekt zal zijn. “Uiteindelijk zal hier tussen 2018 en 2020 geen steen verlegd worden op deze werf. Een schande”, zegt parlementslid Veli Yüksel (CD&V) die een onderzoek vraagt naar de gang van zaken op de werf.

Volgens de oorspronkelijke plannen had het Sint-Pietersstation volledig klaar moeten zijn in...2020. “Maak er maar eerder 2028 van, als alles écht meezit”, zegt Yüksel. Deze namiddag werd in de commissie infrastructuur van de Kamer de situatie van het Sint-Pietersstation besproken. In 2010 begonnen die werken. Ze werden onderverdeeld in twee fases. De eerste fase (sporen 8 tot 12) is al klaar sinds 2017. Sindsdien ging er heel wat tijd verloren. Er was een Europese aanbesteding om een aannemer te vinden voor fase 2, maar alle offertes vielen te duur uit. Daarna werd er maandenlang onderhandeld met de aannemers om de prijzen naar omlaag te halen, zonder succes. Daarom werd beslist dat er bespaard moest worden op de plannen. Door de aanpassing van die plannen is nu nog maar eens een aanbesteding nodig.”

Minister François Bellot (MR) gaf deze namiddag een overzicht van wat er verschilt tussen de oude en de nieuwe plannen. Over de overkapping blijft hij wat in het vage. Hij geeft enkel mee dat de grote overkapping wordt aangepast en dat de kleinere overkapping ingekort worden. Dat wijst er op dat het station niet meer volledig dicht zal zijn zoals oorspronkelijk gepland. Bovendien wordt de commerciële ruimte op het gelijksvloers ingeperkt. Ook technische ruimtes worden geschrapt. Streefdoel om de werken te starten is volgens de minister het voorjaar van 2020.

“Dit is wel degelijk een Sint-Pietersstation ‘light’”, zegt Veli Yüksel. “Iedereen was al geschokt dat er in 2019 niet gewerkt zou worden en nu mag men er van uitgaan dat er in 2020 ook niets zal gebeuren aan het station. Die streefdatum van voorjaar 2020 valt niet te halen. Door zo’n nieuwe aanbesteding gaat al snel een half jaar verloren maar de NMBS is nog niet klaar om die aanbesteding uit te schrijven. Dan moet men nog een aannemer vinden en moet die nog de tijd krijgen om de werken te plannen. Dit wordt een werf van twintig jaar terwijl er aanvankelijk maar tien jaar geschat werd”, zegt hij.

De reizigers zijn in afwachting de pineut. Vandaag staat het station er half afgewerkt bij. Hier en daar zijn nog putten, afgezette gangen, enzovoort.

Yüksel eist een onderzoek naar de gang van zaken. “Ik vind dat de verantwoordelijken moeten worden aangeduid voor alles wat in dit dossier is misgelopen.”