Minister Ben Weyts (N-VA) over brokkelviaduct: “Die laatste renovatie heeft toestand verslechterd” Erik De Troyer

24 januari 2019

20u22 0 Gent Minister Ben Weyts (N-VA) werd donderdag aan de tand gevoeld over het zogenaamde ‘Brokkelviaduct’ van de E17 in Gentbrugge. Hij herhaalde nog eens dat er een studie komt om de toekomst van het viaduct uit te stippelen. “De laatste renovatie in 2003 heeft de toestand van het viaduct verslechterd”, zegt hij.

Onder andere Joris Vandenbroucke (sp.a) wou in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement van minister Weyts weten wat zijn plannen zijn met het viaduct. Volgens Weyts hebben de extra maatregelen intussen al 400.000 euro extra gekost. Hij benadrukte ook dat de totaalrenovatie van 2020 en 2021 eigenlijk met tien jaar vervroegd is.

“Dat viaduct werd gerenoveerd in de periode 2002-2003, waardoor de gebruiksduur normaal gezien probleemloos verlengd zou zijn met 25 à 30 jaar. Uit inspecties blijkt echter dat die renovatie niet bepaald een succes genoemd kan worden. Een nieuwe, grondige renovatie dringt zich dus op, tien jaar vroeger dan gepland. Men is van oordeel dat de renovatie van 2002-2003 de waterinsijpeling verergerd heeft”, stelt Weyts. De minister belooft ook de geluidsoverlast voor de buurt aan te pakken.

“E17 verleg je niet zomaar”

“Ik heb inderdaad gezegd dat ik de toekomstvisie nu ook al wil opstarten. Ik blijf natuurlijk herhalen dat we na die grondige renovatie voor een hele periode safe zitten. Maar dat belet niet dat we nu al beginnen na te denken, in samenspraak met zo veel mogelijk actoren, over wat de toekomst zou kunnen brengen. Ook daar zijn geen simpele oplossingen mogelijk. Het gaat over de E17. Die ga je niet zomaar verleggen. Als je die verlegt, zullen andere omwonenden de dupe zijn. Dan verschuif je de discussie. Er zullen geen eenvoudige noch goedkope oplossingen mogelijk zijn”, besluit Weyts.