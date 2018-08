Minibus crasht op E40: negen gewonden 01 augustus 2018

02u27 0 Gent Een minibusje is gistermorgen rond 5 uur gecrasht aan de werken op de E40 in Zwijnaarde. De negen Litouwse inzittenden raakten allen gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte grote verkeershinder.

Rond 5 uur ging het mis in de richting van Brussel. De chauffeur merkte de wegsignalisatie in Zwijnaarde te laat op en botste er vol op. Door de klap kantelde de bus en belandde op zijn zijkant. "In de bus zaten negen passagiers: een kind, drie vrouwen en vijf mannen", duidt brandweerkapitein Steven Van Vooren, van brandweerzone Centrum. "Vijf personen zaten gekneld en zijn door de brandweer uit de bus gehaald. De vier andere passagiers konden eigenhandig uit de bus stappen." Bij het ongeval liepen zes mensen zware verwondingen op, terwijl drie anderen lichtgewond raakten. Ze werden voor verzorging naar de drie Gentse ziekenhuizen. Volgens de laatste berichten verkeert niemand in levensgevaar. Door het ongeval was de rijbaan grotendeels versperd. Het verkeer kon enkel over de linkerrijstrook passeren, wat bij het begin van de ochtendspits al vrij snel grote verkeershinder veroorzaakte. Om de files niet uit de pan te laten swingen, raadde het Vlaams verkeerscentrum aan om de snelweg te verlaten en via de R4 tot in Merelbeke te rijden. Rond 7.20 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt. (JEW)