Mini-tuintjes koelen heetste wijken af GEVELTUINBRIGADE START MET AANLEG 500 GROENPERKJES YANNICK DE SPIEGELEIR

15 maart 2018

02u48 0 Gent Gent zal vanaf dit voorjaar groener ogen. Met dank aan het Gents Milieufront (GMF) dat 500 geveltuintjes zal aanplanten in verschillende wijken. "Door het extra groen kan de stad sneller afkoelen op hete dagen", zegt coördinator Steven Geirnaert.

De eer voor het eerste groenperkje van de Geveltuinbrigade was gisteren weggelegd voor basisschool De Mozaïek in de Sint-Margrietstraat. "Onze schoolomgeving oogt jammer genoeg wat grijs. Met dit geveltuintje brengen we daar verandering in. Bovendien willen we graag de leerlingen én hun ouders betrekken bij dit project. Heel wat gezinnen in de buurt beschikken niet over een eigen tuin, maar in onze geveltuin kunnen ze met hun groene vingers aan de slag gaan", zegt Miet Maes, directrice van de Mozaïek.





500 tuintjes

Het komende anderhalf jaar wil het Gentse MilieuFront met de hulp van een vrijwilligersteam en de vluchtelingen van Refu-Interim in totaal zo'n 500 geveltuintjes aanplanten. Het enthousiasme bij de Gentenaars is alvast groot, want de geveltuinbrigade kwam als winnaar uit de bus van het 'Burgerbudget'-project van de stad die een beurs voorziet van meer dan 90.000 euro voor de realisatie van het project. De interesse is navenant. Nog voor de officiële start van het project hebben al 250 Gentse gezinnen te kennen gegeven dat ze een geveltuintje willen.





Afkoelen

"De aanleg is gratis, maar we geven de mensen bij wie we langsgaan wel de mogelijkheid om een gift te schenken die we opnieuw investeren in het project", zegt Steven Geirnaert. De groenperkjes vormen ook een wapen in de strijd tegen het zogenaamde hitte-eilandeffect dat, door de aanwezigheid van meer steen en minder groen en water, ervoor zorgt dat de temperatuurverschillen tussen Gent en het platteland kunnen oplopen tot acht graden op hete dagen. "Eén tuintje maakt geen verschil, maar 500 groenperken kunnen dat wel", zegt Geirnaert. "De wijken die het meeste hinder ondervinden van het hitte-eilandeffect, zoals Sluizeken-Tolhuis-Ham of Ledeberg, krijgen onze prioriteit. Al komen ook de andere Gentse wijken in aanmerking. De enige vereisten zijn dat er iemand thuis is als het tuintje wordt aangeplant, dat je stoep breed genoeg is en dat er stroom beschikbaar is. Mensen kunnen zelf een keuze maken uit onze plantenlijst."





Meerwaarde

Ook schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse (Groen), die gisteren mee de eerste spade in de grond stak, is overtuigd van het nut van de geveltuintjes. "Ze zorgen niet enkel voor afkoeling, maar zijn ook een meerwaarde omdat het straatbeeld een stukje groener wordt."





Gentenaars die interesse hebben in een gratis geveltuintje, kunnen voor meer informatie surfen naar www.geveltuinbrigade.be.