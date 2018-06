Minderjarigen krijgen zakje drugs per gestolen fiets 05 juni 2018

Vier Afrikaanse mannen stonden gisteren voor de rechter omdat ze in 2017 honderden in de buurt van Gent Dampoort gestolen fietsen zouden hebben verscheept naar en verkocht in Afrika. Ze betaalden minderjarige dieven 25 euro of een zakje drugs per fiets. Verschillende minderjarigen die betrapt werden terwijl ze fietsen probeerden te stelen, wezen hen aan als de opdrachtgevers. Ze konden tot drie keer per dag bij hen terecht met hun gestolen waar.





"Het is bijzonder laakbaar om minderjarigen aan te sturen om te stelen", opperde de procureur in haar pleidooi. De mannen riskeren celstraffen tot drie jaar, maar beweren dat ze helemaal geen grootschalige handel opgezet hebben. "We kochten soms wel wat prullaria op rommelmarkten om naar onze familie in Sierra Leone of Ghana te sturen en daar waren soms fietsen bij. Maar we wisten niet dat die gestolen waren", beweren ze. Vonnis op 18 juni. (WSG)