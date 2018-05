Minderbedeelden welkom 19 mei 2018

In Gent heten 42 handelaars minderbedeelden welkom in hun zaak. "Een pilootproject met 11 handelaars liep goed", zegt Rebekka Eschauzier. "De extra handelaars boden zich spontaan aan. Het gaat niet alleen om cafés en eethuizen, maar ook een kapper, dermatologe, parfumerie en de Ha'ndelsbeurs. Het moeilijkste was de doelgroep overtuigen. Mensen kunnen bijvoorbeeld bij hun eigen consumptie iets extra betalen voor iemand die het nodig heeft. " Enchanté kreeg 100.000 euro subsidie van de stad. Sinds gisteren is een kaart in omloop waar alle deelnemende zaken op staan. (VDS)