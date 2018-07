Minder volk door WK 17 juli 2018

Op de derde dag van de Feesten zakten amper 90.000 mensen af naar de binnenstad. Dat zijn er 20.000 minder dan een jaar voordien. "Vooral tijdens de finale van het WK voetbal was er een dip. In totaal zitten we exact op hetzelfde schema als vorig jaar. Op de eerste dag waren er 20.000 bezoekers meer, zondag 20.000 minder", zegt Christophe Peeters. "Het vuurwerk aan Portus Ganda lokte meer kijklustigen: 26.500 tegenover 25.000 vorig jaar. (EDG)