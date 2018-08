Minder stikstof sinds circulatieplan 30 augustus 2018

02u45 0 Gent Uit metingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat de hoeveelheid stikstof in de lucht is afgenomen met 18 procent. Een gevolg van het circulatieplan dat heel wat auto's uit de binnenstad weert. Ook op de ring gaat de hoeveelheid stikstof achteruit, maar wel beduidend minder.

Het VMM hield metingen gedurende tien maanden voor invoering van het plan en ook nog eens een jaar na de invoering van het plan. Dat gebeurde zowel in drukke als minder drukke straten. De Phoenixstraat (aan de knip van de Bargiebrug) ging er het meest op vooruit. De hoeveelheid stikstof daalde er met 32 procent. Niet meer dan logisch aangezien het er kalm is door de knip. Ook de Coupure, Lammerstraat, Keizer Karelstraat, Kraanlei en Begijnhoflaan zien forse dalingen. Een paar metingen werden uitgevoerd op de stadsring. Aan Palinghuizen is er een daling van 2%, aan de Martelaarslaan 5%, Dok-Zuid 7% en de Rooigemlaan 9%. Dat is wel minder dan het gemiddelde in Vlaanderen waar de daling van stikstof wordt toegeschreven aan een groener wagenpark. Stikstof is de indicator die het meest wijst in de richting van autoverkeer. Dat wil niet zeggen dat de lucht er in zijn geheel veel zuiverder op geworden is. Indicatoren als fijn stof en CO2 werden niet gemeten omdat die meerdere oorzaken hebben.





N-VA reageerde scherp op de cijfers. "Wat meteen opvalt is dat er buiten de R40 helemaal niet gemeten is", zegt lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. "Nochtans is heel wat verkeer uit de binnenstad gewoon afgewenteld op die Gentse rand, denk bijvoorbeeld maar aan de Brusselsesteenweg in het centrum van Ledeberg. Blijkbaar is de luchtkwaliteit van de Gentenaars buiten het centrum niet belangrijk genoeg om te meten", klinkt het. (EDG)