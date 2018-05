Minder socialisten in stoet, meer vastberadenheid 02 mei 2018

De hoogdag van het socialisme werd in Gent naar goede gewoonte gevierd met een optocht door de stad en enkele vlammende speeches op de Vrijdagmarkt. De politie schatte dat gisteren om en bij de 1.600 rode kameraden meeliepen in de optocht, terwijl dat er in 2017 ruim 500 meer waren. De socialisten lieten het niet aan hun hart komen, en toonden zich strijdvaardiger dan ooit. Er werd gehamerd op een hoger pensioen, op minder werkdruk, en op de verlaging van de pensioenleeftijd, terug naar 65. Ook de zorgsector verdient meer aandacht, zo stelde Freya Van den Bossche. Het werd een gezellige bedoening op de Vrijdagmarkt, want na de speeches volgde een minifestival en de zon was van de partij.





Laatste keer

Ook maandagavond, op mei-avond, hadden de socialisten al hun troepen gemobiliseerd op meerdere plaatsen in de stad. In de Brugse Poort kwam nationaal voorzitter John Crombez zelfs enkele nummers meespelen en zingen met de groep Tiny Legs Tim. Voor Daniël Termont was het allemaal zijn laatste keer als burgemeester. Alle hoop ligt nu in het kamp van Rudy Coddens. "Hij zal er altijd zijn voor Gent en zijn inwoners, hij zal altijd luisteren", beloofde Van den Bossche alvast. Bij de socialistische stoet sloot gisteren ook de groep van Pvda aan. De anarchisten lieten zich niet zien. (VDS)