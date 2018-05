Minder snelheidsovertreders, meer winkel- en fietsdiefstallen 24 mei 2018

De criminaliteit in Gent is opnieuw sterk gedaald. In 2017 registreerde de lokale politie 28.093 feiten, terwijl dat aantal een jaar eerder nog op 29.157. Ook in het verkeer werd het heel wat veiliger.





Uit een analyse van de cijfers blijkt dat inbrekers en dieven minder hebben toegeslagen op het Gentse grondgebied, met een daling van 12.156 feiten in 2016 naar 11.151 feiten in 2017 als gevolg. Vooral het fenomenen van de inbraken (- 842 feiten) en de diefstallen aan voertuigen (- 554 feiten) daalden fel. Het aantal fietsdiefstallen (+ 413), bromfietsdiefstallen (+ 70) en winkeldiefstallen (+ 85) steeg dan weer wel.





Ook op het vlak van verkeersveiligheid ging het Gent voor de wind. Zo moest de politie in 2017 4.110 processen-verbaal minder schrijven en 25.550 boetes minder innen dan het jaar voorheen. Vooral de snelheidsovertredingen daalden fors van 46.022 feiten naar 18.295. Drank en drugs in combinatie met rijden doet de Gentenaar dan weer wel weg. De politie moest 363 inbreuken rond alcoholgebruik meer vaststellen dan in 2016. Ook het aantal drugsinbreuken achter het stuur steeg met 71 feiten. Die cijfers hebben ook z'n gevolgen voor de ongevallenstatistieken. Zo moest de politie 4.612 ongevallen vaststellen tegenover 5.416 in 2016. Steeds minder mensen raakten hierbij ook effectief gewond. (JEW)