Minder criminaliteit, minder ongevallen met gewonden Jaarlijkse Gentse politiecijfers tonen misdaad- en verkeerstrends Sabine Van Damme

18 maart 2019

22u00 0 Gent De Gentse flikken noteerden in 2018 30.409 ‘feiten’, of 3 % minder dan het jaar ervoor. Dat cijfer zegt uiteraard niks. Wel interessant: het aantal woninginbraken, autokraken, ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’ moto- en bromfietsdiefstallen nemen af. Ook het aantal ongevallen met gewonden daalde opnieuw. Anderzijds nemen de autodiefstallen, de winkel- en grijpdiefstallen en de drugsdelicten toe. “Al zijn cijfers altijd relatief”, benadrukt de korpschef. “Als we pakweg meer controleren op snelheid, registreren we uiteraard ook meer overtreders.”

De cijfers geven nooit een volledig beeld, simpelweg omdat lang niet elk misdrijf ook effectief wordt aangegeven. Vooral met kleinere feiten zoals fietsdiefstal, of persoonlijke feiten zoals verkrachting, stapt lang niet elk slachtoffer naar de politie. Voor grotere feiten gebeurt dat uiteraard wel. Zo kon opgetekend worden dat het aantal woninginbraken sinds 2016 met liefst 30% is gedaald. In 2018 werden 1.141 inbraken gemeld. Zowel het aantal pogingen tot inbraak als het aantal gelukte inbraken daalde. “Deze cijfers tonen dat de verhoogde aandacht van de politie op dat vlak vruchten afwerpt”, aldus burgemeester Mathias De Clercq. Er werden overigens 104 daders gevat en 192 feiten opgehelderd.

Het aantal autodiefstallen steeg licht, onder meer door de ‘keyless’ diefstallen. Voooral BMW, Audi en Mercedes waren in trek. Er werden in 2018 109 auto’s gestolen, waarvan er 56 teruggevonden werden. Het aantal autokraken is dan weer sterk gedaald, 40% minder dan in 2016. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde voor het eerst sinds lang. Gent kende een ware fietsdiefstallenplaag, maar ook hier werkt de verhoogde inzet van de flikken. In 2017 werden 2.769 fietsen gepikt, in 2018 2.710. “Het feit dat je een diefstal thuis kan aangeven via ‘police on web’ maakt dat mensen nog makkelijker aangifte kunnen doen”, zegt korpschef Filip Rasschaert. In 2018 keerden 267 teruggevonden fietsen terug naar hun eigenaar. “Waarom het aantal bromfiets- en motodiefstallen is gedaald is niet duidelijk, maar het valt wel op”, zegt Rasschaert.

Het aantal gauwdiefstallen blijft ongeveer gelijk (833), maar het valt wel op dat er meer ‘gerold’ wordt in cafés en dansgelegenheden. De Gentse Feesten zijn traditioneel een hoogmis voor gauwdieven. Er werden 50 ‘pickpockets’ gevat door de flikken. Het aantal winkeldiefstallen steeg wel met 11%, en daarbij zijn vooral de grote winkelstraten populair. Ook het aantal grijpdiefstallen en tasjesroven blijft stijgen, met 25% zelfs, tot 201 feiten. 34 daders werden gepakt, de helft daarvan was minderjarig.

Het aantal aanrandingen is gestegen tot 152. Of #metoo daar iets mee te maken heeft is niet duidelijk. “Het kan dat mensen daardoor sneller aangifte doen, of sneller grenzen stellen, maar dat weten we niet”, zegt de korpschef daarover. Er werden 95 verkrachtingen geregistreerd, al is geweten dat er meer waren. Niet iedereen stapt daar immers mee naar de politie. In het Zorgcentrum Seksueel Geweld in het UZ bijvoorbeeld geeft een deel van de slachtoffers aan geen aangifte te willen doen.

VERKEER

Ook het verkeer wordt steeds veiliger. “Er werd zwaar ingezet op verkeersveiligheid”, zegt Rasschaert, “en we zijn dan ook blij dat het aantal ongevallen met gewonden blijft dalen. In 2010 waren dat er nog 1.616, in 2017 1.259, en in 2018 1.228. We betreurden 3 verkeersdoden, waaronder 1 fietser.” Dat was Nikita Everaert, in Oostakker. Er vielen 107 zwaargewonden in het verkeer, waarvan 45% fietsers. Ook onder de lichtgewonden spannen de fietsers de kroon, met 549 op een totaal van 1.375. “Opvallend is dat de meeste ongevallen gebeuren op woensdag of vrijdag tussen 10 en 16 uur”, zegt Rasschaert.

De hardrijders lopen steeds vaker tegen de lamp, al flitst de Superflitspaal Lidar steeds minder. De veel kleinere en quasi onzichtbare NK7-toestellen daarentegen draaien overuren. “We flitsten in 2018 73.865 chauffeurs, waarvan een derde met de NK7. De Lidar was goed voor 38%.” Er werden ook meer chauffeurs onder invloed van alcohol (1.375, of plus 14%) gesnapt, maar de nieuwe, snelle tests én de opgedreven controles beïnvloeden uiteraard dat cijfer. Ook het aantal parkeerboetes steeg met 6%. De flikken schreven 31.819 roze bonnetjes uit.