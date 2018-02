Minder administratie voor buitenschoolse opvang 10 februari 2018

02u50 1

Wie zijn kind na schooltijd naar de zogenaamde Stibo of Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang stuurt, zal dat voortaan via een veel flexibeler systeem kunnen doen. Dat kreeg Astrid De Bruycker te horen, nadat ze enkele voorstellen indiende om alles administratief eenvoudiger te maken. Onderwijsschepen Elke Decruynaere gaat daarin mee. "Het systeem van 'bestellen is betalen' wordt afgeschaft", zegt ze. "Ouders zullen aan het begin van het schooljaar kunnen aangeven op welke dagen ze normaal opvang nodig hebben. Indien daar wijzigingen in komen, rekenen we wel op de ouders om dit spontaan te melden. Op de factuur komen enkel de momenten waarop het kind ook echt aanwezig was. Voor opvang tijdens de schoolvakanties blijft wel het principe 'besteld = betaald' gelden. Het opvangplan kan voortaan niet alleen online, maar ook persoonlijk in het Stibo worden opgemaakt." De wijzigingen zullen in maart aan de gemeenteraad worden voorgelegd en zijn dan normaal vanaf 1 april 2018 van kracht. (VDS)