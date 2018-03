Miljoen euro voor communicatie Mobiliteitsbedrijf 06 maart 2018

02u51 0

Het Mobiliteitsbedrijf is op zoek naar een communicatiebureau dat 4 jaar lang zijn communicatie wil verzorgen. En dat mag geld kosten, 250.000 euro per jaar meer bepaald. Wie kans wil maken, moet een communicatiecampagne opstellen voor het 'wijkcirculatieplan in Sint-Denijs-Westrem'. Circulatieplannen in de deelgemeenten zijn een wensdroom van Groen, maar daarover is helemaal nog niks beslist. Meer nog, pas na de verkiezingen zal blijken of sp.a-Groen nog in de meerderheid zit of niet. Toch wordt in het bestek onomwonden gesteld dat er de komende jaren ook werk gemaakt zal worden van wijkcirculatieplannen. Geïnteresseerde communicatiebureaus kunnen zich nog tot 10 april kandidaat stellen. Meer info op de website www.ebp.be (VDS)