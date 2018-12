Milde straf voor belagers Gents homokoppel: “Niet bewezen dat extreem geweld resultaat is van homohaat” Wouter Spillebeen

12 december 2018

10u02 2 Gent De rechtbank heeft geoordeeld dat het extreme geweld tegen twee homokoppels in Gent niet het resultaat is van homohaat, maar wel van extreme agressie van de beklaagden. “Het maakt de zware beledigingen niet minder kwetsend, maar de conflicten zouden ook geëscaleerd zijn als de slachtoffers geen andere geaardheid hadden”, sprak de rechter.

Het Gentse koppel viseerde twee homokoppels uit hun appartemensgebouw. Mauro Padovani (47) en zijn man Thomas (60) werden geduwd en geslagen met een stuurslot en liepen blauwe plekken, een diepe snee en gebroken wervels op. Het was het resultaat van anderhalf jaar treitering door hun buren, zeiden ze. “Wat ze allemaal zeiden? ‘Ik ga je dochter laten verkrachten, vuile travestiet’, ‘Manwijf, ik ga uw leven een nachtmerrie maken, ik ga u in elkaar laten slaan door vrienden, echte gaybashers’, of ‘Ik ga je maag eruit snijden’.”

Maar ondanks de ernstige beledigingen is er volgens de rechtbank geen sprake van homohaat. “De opmerkingen waren kwetsend en totaal ongepast”, klonk het vonnis. “Maar het is niet doorslaggevend dat de daden gemotiveerd zijn door haat of vijandigheid tegenover personen met een andere seksuele geaardheid.” De beklaagden gebruikten bijvoorbeeld het woord ‘homo’ vaak als algemene belediging, zelfs tegen elkaar.

Andere redenen

“In het verleden, toen de beklaagden al op de hoogte waren van de geaardheid van de slachtoffers, kwamen ze nog goed overeen”, aldus de rechter. “De problemen zijn om andere redenen ontstaan. De agressieve aard van de beklaagden ligt aan de oorzaak. De conflicten zouden ook geëscaleerd zijn als de slachtoffers geen andere geaardheid hadden.”

Voor de extreme geweldplegingen werd de vrouw, die zelf uiteindelijk geen slagen zou toegediend hebben, veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel onder strenge voorwaarden. Zo mag ze geen contact meer hebben met de slachtoffers en moet ze psychologische begeleiding zoeken. De man moet een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Verschillende vzw’s die opkomen voor de rechten van holebi’s vroegen ook een schadevergoeding, maar omdat het voor de rechtbank niet bewezen is dat er sprake is van homohaat, zijn die niet toegekend.