Mijlpaal: 10.000 for Emilie Leus Sabine Van Damme

06 maart 2019

09u54 0 Gent Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte wordt eind april een benefietloop georganiseerd ter nagedachtenis van de overleden Emilie Leus. Met de opbrengst worden allerlei doelen rond verkeersveiligheid gesteund. Elk jaar wordt gemikt op x-duizend kilomerters, en dit jaar wordt de kaap van 10.000 gerond. Inschrijven kan nu al.

Geneeskundestudente Emilie Leus (18) werd op 11 november 2009, samen met enkele mede-studenten, in Oosterzele van de weg gemaaid door een dronken chauffeur. Emilie en twee anderen overleefden die klap niet. Om de herinnering aan hun dochter levend te houden stichtten de ouders het Fonds Emilie Leus. Zij steunen jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking, maar zetten zich ook in voor preventie. De ‘alcolabs’ in de parkeergarages in Gent bijvoorbeeld kwamen er dankzij het Fonds Emilie Leus.

Geld inzamelen wordt onder meer gedaan door een jaarlijkse benefietloop. Elke jaar hoopt de familie op 1.000 extra kilometers die samen worden afgelegd, en dat doel werd al elke keer bereikt. Dit jaar lopen ze op 22 april samen 10.000 for Emilie, en voor veiliger verkeer. Inschrijven om mee te doen kan nu al. Iedereen kan meedoen. Voor kinderen tot 12 jaar is er een kids run van 1 kilometer. Voor alle anderen zijn er parcours van 3,5 of 10 kilometer, en je mag zoveel rondjes lopen als je zelf wil. Er is een systeem van tijdsregistratie via een chip. Er is ook een wandelparcours van 5 kilometer. Voor de honger en de gezelligheid wordt een BBQ georganiseerd, waarvoor je wel vooraf moet inschrijven. Plaats van het gebeuren is zoals steeds de Gavergrachtstraat in Drongen.

Alle info en inschrijven via de website.