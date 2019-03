Migranten in piepkleine ruimtes van bestelwagen gepropt: mensensmokkelaars krijgen jaren cel en boetes tot 760.000 euro Sam Ooghe

25 maart 2019

10u18 0 Gent De leden van een mensensmokkelbende die meer dan honderd operaties uitvoerde om migranten naar Europa en het Verenigd Koninkrijk te brengen, zijn deze ochtend in Gent veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De bende liet in Vlaanderen piepkleine bergruimtes bouwen in voertuigen. Het ging vooral om bestelwagens, al werd zelfs een migrant ontdekt onder de motorkap van een personenwagen.

De bende smokkelde mensen uit Pakistan, Afghanistan en Vietnam naar Europa. Daarna werden de migranten via Bulgarije, België, Frankrijk en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. Het ging om bijzonder goed georganiseerd transport met betrokken smokkelaars over verschillende landen. Voor een volledig traject betaalden transmigranten de bende 10.000 euro. Voor de levensgevaarlijke rit vanuit Frankrijk of België naar Engeland moest elke passagier 1.300 euro ophoesten. In totaal werden 110 transporten in beeld gebracht, waarvan er 50 werden onderschept.

Opvallend was de modus operandi van de smokkelaars. Ze lieten in Vlaanderen in voertuigen piepkleine bergruimtes bouwen om zoveel mogelijk migranten in op te stapelen — en dat laatste kan letterlijk genomen worden. Onder andere garagisten uit Zelzate en Hamme werden betaald om geheime compartimenten in bestelwagens te bouwen zodat ze ongezien migranten konden transporteren. Dat gebeurde met een valse dubbele deur achteraan of een opening in de laadruimte, waaronder een smalle bak werd gemaakt waarin mensen gepropt werden. De politie in Calais ontdekte zelfs een migrant verstopt onder de motorkap van een Nissan Serena. Om hem een beetje ruimte te geven, hadden de garagisten het reservewiel, de radiator en de ventilatie verwijderd. De man beschikte over een gat van 74 cm hoog, 63 cm lang en 35 cm breed. Zijn lichaam raakte het warme motorblok.

Monsterboetes

Het federaal parket sleepte in totaal 16 verdachten voor de Gentse correctionele rechtbank. Deze ochtend werd het kopstuk veroordeeld tot zeven jaar cel en een monsterboete, zowel voor mensensmokkel als voor het deel uitmaken en leiden van een criminele organisatie. Op mensensmokkel staat al een minimumboete van 8.000 euro. Vermenigvuldigd met het aantal gesmokkelde migranten, kwam dat voor de leider met 95 slachtoffers op 760.000 euro. Andere leden van de bende kregen 30 maanden tot 5 jaar cel, en tot 376.000 euro boete. Een vijftal werd vrijgesproken op grond van twijfel.

De rechtbank was scherp in het vonnis. Niet alleen verstoorde de bende het vreemdelingenbeleid van de EU en meerdere individuele landen, ook “beschouwden ze de migranten als handelswaar”, aldus rechter Bruno Stockman. “Ze hebben ingespeeld op de prangende vraag van illegale vreemdelingen die zich door hun precaire positie onmogelijk op andere manieren naar het Verenigd Koninkrijk konden begeven. Ze maakten misbruik van de positie van de zwaksten van de maatschappij, mensen die enkel op zoek waren naar een beter lot. Hun enige bezorgdheid was om zoveel mogelijk mensen op het transport te krijgen, ongeacht de gezondheid van de migranten.”

De smokkelaars hebben één maand de tijd om beroep aan te tekenen.