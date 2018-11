Mieke Van Hecke vraagt respect van politici Sabine Van Damme

22 november 2018

Mieke Van Hecke van CD&V heeft het gehad met de manier waarop alle voorstellen van de politieke onderhandelingstafel op straat belanden. “Het minste wat je mag verwachten van politici, is respect, en wederzijds begrip. Wie verantwoordelijk is voor de perslekken, ondermijnt dat”, zegt ze.

Mieke Van Hecke beseft heel goed dat zij en haar CD&V mathematisch overbodig zijn voor een politieke meerderheid in Gent. Toch houdt Mathias De Clercq voorlopig woord, en houdt hij de CD&V aan boord. In de voorstellen die Groen op tafel legde, is nergens ruimte voor een CD&V-schepen, en (onder meer) daarover blijft De Clercq strijden.

“Over de inhoud van de onderhandelingen zeg ik niks”, zegt Van Hecke. “Over de stijl wel. Die lekken in de pers, dat moet stoppen, zeker als ze ook nog eens gelinkt zijn aan persoonlijke aanvallen, zoals Mathias die ‘gulzig’ wordt genoemd. Verwijten, loopgraven, dat is allemaal niet nodig. Elk heeft zijn belangen te verdedigen, en dat moet met respect voor elkaar, niet als vijanden. Wie verantwoordelijk is voor het verspreiden van de informatie, moet beseffen wat hij doet. Zowel Filip Watteeuw als Mathias De Clercq vinden deze situatie uitermate vervelend, en hopen beiden dat het niet uit hun achterban komt. Respect en begrip voor elkaars positie zijn broodnodig om tot een goede coalitie te komen, waarbij de uitslag van de verkiezingen gehonoreerd wordt.