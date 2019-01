Mieke Van Hecke na zes werkdagen al gewond Sabine Van Damme

11 januari 2019

16u27 0 Gent Schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) is na 6 werkdagen al gewond. Haar schouder zit helemaal ingepakt.

Het is niet dat Mieke Van Hecke te hard gewuifd heeft naar de trouwers in het stadhuis. Ze is gevallen op de Korenlei. “Aan zo’n terras vlakbij de Sint-Michielshelling”, zegt ze. “Daar zijn allemaal trapjes. Verblind door de omhoog schijnende monumentenverlichting had ik dat niet gezien. Resultaat: drie uren op de spoed met mijn schouder uit de kom. Een zeer pijnlijke affaire.”

Van Hecke moet haar arm dus nog enkele dagen stil houden. “Maar ik ben zeker niet werkonbekwaam of zo. Ik kan nog alles doen, behalve met mijn brommer rijden. Ook dat is geen probleem, ik doe nu alles gewoon te voet.”

