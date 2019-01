Mieke Broem De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

11 januari 2019

18u01 0

Zondag, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad, zult u hen zien glunderen, de survivors van de recente Gentse politieke aardbeving. Ze zijn diep gegaan om te overleven. Sommigen hebben moeten schreeuwen, anderen hebben zich tegen beter weten in vastgeklampt aan de macht, een enkeling is over lijken gegaan. Misschien ziet u in hun schaduw wel een moedig slachtoffer strompelen zoals Tom Balthazar, Resul Tapmaz of Christophe Peeters. Deze ervaren rotten in het vak werden opgeofferd voor het leven van anderen, tijdens aardbevingen is het ieder voor zich. Van diegenen die politiek het leven hebben gelaten, zoals Martine De Regge, spreekt niemand meer.

In de speeches zal het gaan over ambitieuze plannen. De groenen zullen verder inzetten op ecologische leefbaarheid, de blauwen gaan ondernemers steunen en de rooien gaan hun uiterste best doen om eens 6 jaar niet in een schandaal te verzeilen. U merkt het, er is een groot politiek analist aan mij verloren gegaan!

Wie zich nog het hardst heeft moeten weren om erbij te zijn, is Mieke Van Hecke. Als boegbeeld van het in Gent niet bijster populaire CD&V heeft ze het toch maar geklaard. Op haar leeftijd zou ze koffietjes drinkend en pateetjes etend kunnen genieten van een welverdiend pensioen, terugkijkend op een indrukwekkende loopbaan. Die rust is aan Mieke niet besteed, zij wil na 18 jaar goddeloos rood bestuur weer christelijke waarden het stadhuis binnenloodsen. Of toch, dat zou je als eenzame CD&V-kiezer verwachten. Maar neen, ze hebben haar bevolking en protocol als bevoegdheden gegeven. Lees: koppeltjes trouwen en erbij lopen als koningen en presidenten Gent bezoeken. Ik zie het voor mij, in een feestelijke tailleur met de permanent in de wind op haar brommer van trouwkapel naar receptie. Mieke Broem. Was dat al dat theater waard?