Mieke Bouve op negende plaats bij Open Vld 27 april 2018

'Overloper' Mieke Bouve heeft wat ze wilde: een plaats in de top 10 bij Open Vld. De actrice krijgt daar plaats 9, vlak voor oud-politiecommissaris Manuel Mùgica Gonzalez. De lijst van Open Vld is daarmee zo goed als rond. De top 5, bestaande uit Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Christophe Peeters, Stephanie D'Hose en Sami Souguir, was al bekend. Yeliz Güner, vorige keer op 17 en tot 2016 actief in de OCMW-raad, staat nu op 6, gevolgd door Carl Dedecker. Dedecker zit sinds een jaar terug in de gemeenteraad, en stelde in die periode meer vragen dan sommige raadsleden in zes jaar. De top 10 wordt vervolledigd met Mehmet Sadik karanfil, en dus Mieke Bouve en Manuel Mùgica Gonzalez. Nog een opvallend gegeven: nu Siegfried Bracke bij N-VA overtuigd op plaats 27 is gaan staan, blijkt het midden van de lijst plots belangrijk. Open Vld beslist nachtburgemeester Edmond Cocquyt daar te positioneren. Van Cocquyt werd lang gedacht dat hij zou opkomen voor een of andere burgerpartij, maar hij blijft zijn blauwe vrienden trouw. Mania Van der Cam, Liliande Vandenheede van de provincieraad en Guy Verhofstadt duwen. (VDS)