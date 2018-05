Middeleeuwse vondsten op RUTE-site 25 mei 2018

02u48 0 Gent Op de voormalige site van KERK in Gentbrugge, waar straks de nieuwe woonwijk RUTE verrijst, hebben archeologen de afgelopen weken een pak interessante ontdekkingen gedaan. Er kwamen sporen naar boven van ambachtelijke activiteiten uit de middeleeuwen en er werd ook aardewerk gevonden uit de achtste eeuw.

Ook de restanten van een kleine koe of paard werden blootgelegd, net als een leren gesp en een strijksteen die gebruikt werd om leder te bewerken. Leerlingen van de omringende scholen uit Gentbrugge kregen gisteren de kans om een bezoek te brengen aan de site. De aanwezige archeologen gaven hen een deskundige uitleg. De kinderen trokken grote ogen bij het zien van de historische vondsten.





"We hebben nog geen bewijzen gevonden dat deze locatie vroeger bewoond werd. Vermoedelijk was deze locatie in het verleden een slachtplaats of een kalkbranderij. De vondsten zijn vrij uitzonderlijk, zeker omdat ze stammen uit de vroege middeleeuwen", zegt Jasper Billemont, projectleider van de firma BAAC. De archeologen zijn nog twee weken aan de slag op de site.





Daarna beginnen de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe woonwijk RUTE die verrijst op de site. De naam is een verwijzing naar Sidaplax, een firma die tot 2011 op deze plek vensterfolie voor briefomslagen produceerde, de zogenaamde 'ruitjes'. Met de naam RUTE wordt het verleden van de plek in ere gehouden. Een historiek, zo blijkt uit de nieuwe vondsten, die al héél ver teruggaat. (YDS)