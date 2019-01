Middeleeuws blokken in Gent op de Monnikenzolder Sam Ooghe

09 januari 2019

10u36 0 Gent Studenten die vlijtig willen studeren zoals de monniken uit de Middeleeuwen, kunnen daarvoor terecht in de Monnikenzolder in Gent.

Het is al enkele jaren mogelijk om te blokken op de zolder, maar het plekje blijft onbekend. Dat kan de ene studente die er gisteren zat, niet deren: zij had de volledige ruimte voor zichzelf. Tot eind januari is er echter plaats voor tientallen studenten. Er zijn tafels, stoelen, en in tegenstelling tot enkele eeuwen geleden, moeten de studenten het niet stellen met kaarslicht.

Het plekje is wel enigszins verborgen: je moet aan het Sint-Pietersplein het binnenplein van het Huis van Kina op, om dan het torentrapje te nemen naar de zolder. Zoals de oude monniken, kan je er ook een frisse neus halen in de abdijtuin. Voor een kom soep of een snelle hap, is er de Pietersbar. Studenten kunnen er op vertoon van hun kaart voordeliger eten.