MicroStart helpt per jaar 140 Gentse ondernemers met opstarten Erik De Troyer

20 maart 2019

15u45 4 Gent Een zaak beginnen kan een dure aangelegenheid zijn en een lening bij de bank zit er niet voor iedereen in. Elk jaar helpt MicroStart daarom 140 Gentse ondernemers met een kleine lening of bijstand met raad en daad door vrijwilligers. “Jongeren of vluchtelingen worden door banken al snel wandelen gestuurd. Wij zorgen dat ze een eerlijke kans hebben.”

“Als je als twintiger een bank binnen stapt zonder steun van ouders in de hoop kapitaal te krijgen voor een zaak dan sta je snel weer buiten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor vluchtelingen die willen ondernemen. Nochtans heb je toch een zeker bedrag nodig om te kunnen starten. Daarom is MicroStart opgericht”, legt Stijn Demuynck uit.

“Wij bieden kleine leningen aan – gemiddeld 8.000 euro – die op eigen tempo terug betaald kunnen worden. Zo kunnen ondernemers die anders uit de boot zouden vallen toch starten. Sommigen hebben geen financiële steun nodig, maar wel extra advies en begeleiding. Ook daar zorgen we voor met een poule van vrijwilligers, vaak met ervaring als ondernemer. Zij zorgen ervoor dat het plan ook een solide basis vormt om op verder te werken.”

Niet winstgevend

“Het gaat om een lening, dus we verwachten wel dat het bedrag terugbetaald wordt met een intrestvoet van 8%. Dat is minder dan wanneer een groot bedrijf leent bij een bank, maar wel goedkoper dan wanneer men gaat lenen bij de kredietinstellingen die sowieso snel geld lenen onder strenge voorwaarden. Sowieso is ons business model verlieslatend. We zouden 27% intrest moeten vragen om het winstgevend te maken, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Wij worden gesponsord door bedrijven, banken, Europese instellingen, enzovoort. Dankzij hen is dit model houdbaar.”

MicroStart kan inmiddels mooie resultaten neerleggen. “In Gent alleen helpen we 140 mensen per jaar. Hier begon het ook allemaal voor MicroStart. In heel het land helpen we intussen zo’n 700 mensen. Van iedereen die met een microkrediet begon in 2015 waren er in 2018 nog steeds 75% actief in een bloeiende zaak”, aldus Stijn Demuynck.

Mohammad Moullamahmoud (36) is één van de mensen die hulp kreeg. Hij richtte twee maanden geleden Deep Fix op, een piepklein winkeltje waar je smartphones kan laten repareren. “Ik ben een Syrische vluchteling en ben sinds drie jaar in België”, zegt hij. “In Syrië had ik ook zo’n winkeltje en dus leek het mij logisch dat ik hier de draad oppikte. Het lukt prima. Er is nog wat een taalbarrière, maar daar werk ik hard aan om die weg te werken”, zegt hij.