MIAT wordt Industriemuseum 23 juni 2018

Eind september wordt het MIAT - het Museum over industrie, arbeid en textiel - het Industriemuseum. Bij de naamswijziging hoort een nieuwe tentoonstelling. Rond deze tijd wordt de 24 meter lange 'selfactor', bekend uit de film Daens, door de hijsluiken van het museum getakeld naar de bovenste verdieping. De verhuizing is een huzarenstukje, want de machine moest gedemonteerd worden. In de meest dramatische scène van Daens sterft een kind terwijl het katoen uit de machine moet halen. (VDS/EDG)