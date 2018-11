Meulestee geeft niet op: nog 33 boompjes geplant Sabine Van Damme

18 november 2018

13u05 0 Gent De buurbewoners van de wijk Meulestede geven zich niet gewonnen. Zij blijven vechten voor hun eigen stukje buurtgroen, in de vorm van Meulestee-bos.

Het braakliggend terrein tussen de kerk en Meulestee-brug is door de stad in handen gekomen van een projectontwikkelaar. Die zou eerst een woonproject ontwikkelen in de Brugse Poort op de Meibloemsite, maar na hevig buurtprotest daar voerde de stad een ‘grondenruil’ door, en zullen er dus appartementen worden opgetrokken op Meulestee. Maar daar gaat de buurt om vele redenen niet mee akkoord. De wijk is al te dicht bebouwd en omgeven door files, en ze hebben al te lijden onder het fijn stof van het havengebied. “Appartementsgebouwen houden geen fijn stof tegen, bomen wel”, vinden ze. De protestactie startte begin dit jaar met een grote kerstboomplanactie; “Geen van de kerstbomen heeft de droge zomer overleefd”, zegt buurtbewoner Karel, “maar intussen zijn er ook al meer dan 50 loofbomen geplant, en die leven wel nog. Vandaag zetten we er nog eens 33 bij, grotere en kleintjes. Wij willen hier écht een bos.” Ook buurtbewoner Robin kwam helpen, met zijn kindjes Pina (3) en Malin (2). “De rest van Meulestee komt ook nog, maar er was gisteren een zware buurtfuif, dus de meesten liggen nog in bed”, knipoogde hij.