Meulestedebrug twee weekends dicht wegens inspectie

Erik De Troyer

09 januari 2019

De Meulestedebrug gaat in de weekends van 19/20 en 26/27 januari dicht voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg wil de brug – die wel vaker kuren heeft – grondig inspecteren. De werken zullen voor hinder zorgen op en rondom de Muide. De bouw van de nieuwe Meulestedebrug is voorzien voor de eerste helft van 2020.

De Meulestedebrug zorgt wel vaker voor verkeershinder. Bij warm weer zet de stalen constructie van de brug vaak uit waardoor ze niet meer kan sluiten. In het verleden moest de brandweer al herhaaldelijk de brug nat spuiten om ze af te koelen en zo te laten krimpen. Andere keren wil ze gewoon niet openen. De brug werd gebouwd in jaren 50 en heeft haar houdbaarheidsdatum intussen al lang overschreden.

Het eerste weekend zal alles klaargemaakt worden voor inspectie. De ruimte onder de brug wordt dan leeggemaakt en er worden een aantal maatregelen genomen opdat de inspecteurs hun werk op een veilige manier kunnen doen. Die fase duurt van 19 januari om 6u ‘s ochtends tot zondag 20 januari om 22u.

Het volgende weekend vindt de eigenlijke inspectie plaats. Een aantal staalplaten worden dan ook verwijderd om de brug goed te kunnen bekijken. Die fase duurt iets langer. Ze start al op vrijdag 25 januari om 22u en eindigt maandagochtend net voor de ochtendspits.

“Er is momenteel geen concrete informatie dat er iets mis zou zijn me de brug. Na de inspectie zullen we kunnen zien of er ingrepen nodig zijn of niet”, aldus Hélène Vermeulen van de Vlaamse Waterweg.

Tijdens de werken zal het autoverkeer moeten omrijden via de Voormuide. Zware wegtransporten worden omgeleid over de Dampoort. Voor fietsers en voetgangers is er een aanzienlijke omweg via de Wiedauwkaai. Zij kunnen het water over langs de spoorwegbrug aan het Tolhuisdok.

De bouw van de nieuwe Meulestedebrug is nog steeds gepland voor de eerste helft van 2020 op de plaats waar de oude brug staat. Eind dit jaar moet daarvoor een aannemer aangesteld zijn. Het wordt een dubbele brug die in elke rijrichting afzonderlijk opgehaald kan worden. Dat moet er voor zorgen dat in de toekomst herstellingen uitgevoerd kunnen worden zonder het verkeer rondom de Muide volledig lam te leggen. De Vlaamse regering maakte voor de komende twee jaar in totaal 15,7 miljoen euro vrij voor die nieuwe brug.