Meulestedebrug dicht door hitte 28 juli 2018

02u29 0

Niet alleen de mensen en dieren, maar ook de verkeersinfrastructuur kreunt onder de hitte. Zo moest de politie de Meulestedebrug in Gent donderdag sluiten omdat de brug niet meer dicht kan. Door de hitte blijft er nog een opening van een tiental centimeter, waardoor het te gevaarlijk zou zijn voor het verkeer. Voorlopig is het onduidelijk hoe lang de brug dicht zal blijven. Een spijtige zaak, want de brug is een belangrijke verkeersader. (JEW)