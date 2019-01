Meulestede strijdvaardiger dan ooit “Geen bouwproject, of we stappen naar de rechtbank” Sabine Van Damme

05 januari 2019

16u35 0 Gent Zaterdagochtend werden weer kerstbomen geplant aan het oude kerkje van de wijk Meulestede, vlak bij Meulestede-brug. Zo begon een jaar terug een stevig buurtprotest tegen een bouwproject op de braakliggende site. De buurtbewoners willen daar een groenbuffer, en blijken nu zelf bereid om daarvoor naar de rechtbank te stappen.

Meulestede-bos, noemen ze het zelf. Een echt bos is er nog niet te zien, maar de buurtbewoners ijveren daar wel echt voor. Nadat het bouwproject op de Meibloemsite in de Brugse Poort werd afgevoerd, kreeg projectontwikkelaar Adelaar Properties een grondenruil aangeboden door de stad. Geen project in de Brugse Poort, maar ze mochten wél bouwen aan Meulestedebrug, meer woningen zelfs dan in de Brugse Poort. Maar dat was dan wel zonder de halsstarrige Meulestedenaars gerekend.

Vorig jaar startte hun protest met een kerstboomplantactie op het terrein. “De belangrijkste wegen zijn de luchtwegen”, had burgemeester Termont immers gezegd in zijn nieuwjaarsspeech. Geen enkele van de meer dan 60 geplante kerstbomen overleefde de droge zomer, maar intussen is het terrein wel vol loofbomen geplant. En nu worden er dus opnieuw kerstbomen aangeplant.

“Nee, we laten ons niet doen”, zegt buurtbewoner Joris Rombaut. “Het is ons écht menens, hier komen géén extra woningen. We hebben intussen zelfs middelen gevonden waarmee we een advocaat onder de arm kunnen nemen en naar de rechtbank stappen tegen het geplande project. Meulestede is al helemaal volgebouwd, het verkeer hier is een ramp. Er zijn geen uitvalswegen, én we zitten vlakbij industriegebied. Dit terrein moet een groenbuffer worden, ook wij hebben recht op ruimte en propere lucht.”

Valentijn Rombaut, ook buurtbewoner, beseft dat het vroeg is om kerstbomen aan te planten, omdat de kerstvakantie nog niet voorbij is. “Maar dit terrein loopt niet weg he, iedereen die morgen, volgende week of zelfs volgende maand zijn kerstboom weg doet, mag die hier komen planten. Op voorwaarde dat de boom wortels heeft en nog leeft, uiteraard.”

Vorig jaar in januari keurde de gemeenteraad de grondenruil voor Adelaar Properties officieel goed. De ontwikkelaar mag er meer dan 50 woningen neerpoten. In de overeenkomst zijn een paar clausules opgenomen, waarin onder meer staat dat de stad een stevige schedevergoeding moet betalen mocht het project er toch niet kunnen komen. De kans dat Meulestede-bos dus ooit een echt en legaal bosje wordt, is klein. Maar de buurtbewoners geven zich duidelijk niet zomaar gewonnen.