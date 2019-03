Meulestede nu in opstand tegen afschaffen buurtweg Sabine Van Damme

10 maart 2019

13u28 0 Gent De wijk Meulestede blijft strijden voor het behoud van hun groenzone vlakbij Meulesteebrug. De stad heeft dat terrein aan een projectontwikkelaar verkocht, die er 50 woningen wil zetten. Maar de buurt wil groen.

Om die 50 wooneenheden – sommigen in de vorm van appartementen – te kunnen bouwen, moet de buurtweg over het Redersplein worden opgedoekt. Maar een buurtweg zomaar afschaffen kan niet, daar is een openbaar onderzoek voor nodig. De actievoerders roepen nu iedereen massaal op om bezwaar in te dienen tegen de afschaffing van de Alkstraat. “De Alkstraat is historisch gezien steeds belangrijk geweest voor de wijk, deze weg staat al op de Ferrariskaarten sinds 1745, en is momenteel de enige veilige weg voor fietsers en voetgangers die naar Meulesteebrug willen”, klinkt hun verklaring. Zonder het afschaffen van de buurtweg kan er niet gebouwd worden, en als er niet gebouwd kan worden, kan ook het Meulesteebos blijven bestaan, is de redenering.

Op de Facebookpagina van Meulesteebos staan een ontwerp van een bezwaarschrift en bijhorende brief klaar. Downloaden, ondertekenen en opsturen kan, extra bezwaren toevoegen uiteraard ook. De bezwaarschriften moeten wel ten laatste op 29 maart op het stadhuis toekomen.