Meterstandopnemer sloeg tijdig alarm in Kikvorsstraat 10 februari 2018

02u50 2

Een alerte medewerker van Eandis, die de elektriciteit kwam opmeten, heeft in de Kikvorsstraat in Gent een drama kunnen vermijden. Hij was in de kelder van het appartementsgebouw Milenka aan de slag, waar hij plots rond 14 uur een sterke gasgeur rook aan de aansluiting waar de gasteller staat. De man sloeg onmiddellijk alarm en verwittigde de hulpdiensten. Omdat de gaskraan niet kon dichtgedraaid worden, besliste de brandweer om het gebouw met ruim 130 inwoners te evacueren. Het gas had zich al vlot kunnen verspreiden via de verluchtingskoker van het gebouw en zat al op de elfde verdieping. Uiteindelijk kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse, die een put graafde en zo de gasleiding kon herstellen. Zo kon iedereen tegen 22.30 uur terugkeren naar zijn of haar appartement en studio. "WoninGent is hem zeer dankbaar en gaat hem bedanken met een attentie", zegt voorzitter Guy Reynebeau. "Zonder hem had de kelder zich misschien volledig gevuld met gas. Wat als er iemand binnen was gekomen en het licht had aangestoken?" (JEW)