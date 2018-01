Meteen goed rapport voor North Sea Port 19 januari 2018

02u32 0 Gent De gefuseerde haven van Gent en Zeeland, North Sea Port, heeft een vliegende start genomen. Dat blijkt uit de eerste jaarcijfers, die meteen een record tonen.

CEO's Daan Schalck en Jan Lagasse zijn dan ook verheugd, en denken zelfs al na over het scherper stellen van de doelstellingen. Plannen voor de toekomst zijn er ook nog. In het Nederlandse Sas van Gent, net over de grens, moet een hoofdkantoor voor North Sea Port komen. Door de schaalvergroting is de haven erg in trek bij investeerders, maar namen worden nog niet genoemd. Er is 700 hectare grond beschikbaar, in Riemen, Kluizen en Vlissingen, dus ruimte is er zeker genoeg.





De jaarcijfers die werden voorgesteld waren er van het niveau 'Grote Onderscheiding'. De haven kende een uitzonderlijke groei met 7 procent. Er was vorig jaar 123,1 miljoen ton overslag voor zee- en binnevaart samen, of 35 procent meer dan in de crisisjaren. Geen enkele andere Europese haven haalt dat cijfer.





(VDS)