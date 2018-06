Meteen geflitst voor het altaar 02 juni 2018

02u40 0

Wie vanaf nu nog in het huwelijksbootje stapt in Gent, wordt voor het altaar meteen op de foto gezet, nog voor de 'plechtigheid' begint. Schepen van burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld) heeft een Polaroid-toestel klaarliggen in de trouwkapel van het stadhuis, en flitst de tortelduifjes zodra ze voor het altaar verschijnen. Wanneer het koppeltje in de echt verbonden is, is hun eerste foto meteen klaar. Die wordt dan in het vernieuwde trouwboekje gekleefd. "En er is plaats genoeg om ook van alle huwelijksjubilea nog foto's toe te voegen", lacht Bracke. Marie-Céline Zenner en Vincent Meyfroid kregen gisteren de primeur. (VDS)