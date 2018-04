Meteen 2 winkels met sneeuwballen EIGEN STEK MOET LEKKERNIJEN MEER NAAMBEKENDHEID GEVEN SABINE VAN DAMME

11 april 2018

02u38 0 Gent Sneeuwballen en Talamini-ijs, de bekendste producten van Larmuseau, krijgen hun stek. Zaakvoerder Tanguy Serraes (26) opent twee Larmuseau-winkels, eentje in de Gentse stationsbuurt en eentje in het bruisende Lochristi.

In 2013 nam de toen piepjonge Tanguy Serraes als student het merk 'Larmuseau' over, van de gelijknamige familie. Larmuseau betekende toen niet veel meer, maar exact 100 jaar eerder, in 1913, sleepte August Larmuseau de gouden medaille voor voeding in de wacht op de wereldtentoonstelling met zijn heerlijke Gentse sneeuwbal. Het was toen de praline voor het werkvolk, met een dun laagje chocolade en een romige vulling. Serraes blies de sneeuwbal nieuw leven in, met respect voor traditie en het originele recept. Het werd een onverhoopt succes. En passant nam hij nog een andere Gentse lekkernij over: Talamini-ijs.





Vandaag zijn we zo ver dat Serraes, intussen met een team van 11 man sterk, een fysieke winkel opent. Meteen twee zelfs. Tot nu werd Larmuseau verkocht bij lokale handelaars en in kraampjes. Een Talamini-ijswinkel was er wel al, in de Maaltebruggestraat. "We hebben de voorbije maanden andere lekkernijen ontwikkeld uit het receptenboek van August Larmuseau", zegt Serraes. "Het is dus tijd om een echte winkel te openen, waar uiteraard veel meer te vinden zal zijn dan sneeuwballen. We willen de merknaam meer bekend maken, maar willen onze klanten ook laten proeven, en zo ontdekken wat goed in de markt ligt. Wij vinden zelf alles lekker, maar dat telt natuurlijk niet."





"Ik ben zelf opgegroeid in de Gentse stationsbuurt, dus leek het mij logisch dat ik ook daar een winkel zou starten. Larmuseau komt daar op de Koning Albertlaan 63. Gelijktijdig opent er een winkel in Dorp Oost 9 in Lochristi. Lochristi is een bruisende gemeente met een jonge mentaliteit, onze producten passen daar perfect." Het Talamini-ijs is in de Larmuseau-winkels het hele jaar door verkrijgbaar. "De échte sneeuwballen blijven een winterproduct, maar de varianten erop zijn wel het jaar door beschikbaar. Ook de andere producten zullen steeds in de winkel te vinden zijn. Wat die producten zijn, houden we geheim tot aan het openingsweekend van 20 april. In de kraampjes en de lokale handel zal Larmuseau trouwens ook nog steeds te vinden zijn, dat verandert niet."





Webshop

Larmuseau blijft ondertussen groeien. Serraes en zijn vennoot Joeri Pergoot werken aan een professionele webshop voor hun producten, die tegen half mei klaar moet zijn. "Ja, Larmuseau is veel sneller gegroeid dan ik zelf had verwacht", lacht Serraes. "Maar erg is dat niet. We blijven groeien, en we blijven ambitieus."





Wie aanwezig wil zijn op het openingsweekend in Gent of Lochristi, kan dat aanklikken op de Facebookpagina van Sneeuwballen Larmuseau.